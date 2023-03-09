Военнослужащий ВС России рассказал об особенностях боевой работы вертолета Ка-52 в зоне спецоперации

Москва, , 06:42 — REGNUM Министерство обороны опубликовало 9 марта в своем телеграм-канале видеозапись с рассказом штурмана-оператора российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 об особенностях применения этой боевой машины в зоне специальной военной операции.

КА-52 Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе выполнения вылетов экипажи Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике ВСУ.

«Основные наши цели — это легкая и тяжелобронированная техника… Это БТРы и танки. Против них мы работаем ПТУРами (противотанковые управляемые ракеты). Вторые наши цели — это живая сила противника, по которой мы работаем управляемыми ракетами», — сообщил летчик.

По его словам, цели всё время движутся или скрываются в окопах, из-за чего принимать решение о выстреле необходимо за доли секунды. В сообщении ведомства также сказано, что для скрытности российские летчики используют обходные маршруты. Кроме того, экипажи Ка-52 применяют тепловые ловушки, чтобы избежать попадания украинских зенитных ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января стало известно, что российские войска начали применять в ходе спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М, на которых установлены ракеты «Изделие 305».