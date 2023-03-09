Советник Эрдогана рассказал о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Анкара, , 06:32 — REGNUM Встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера планирует устроить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом рассказал 9 марта член совета безопасности и внешней политики при Эрдогане и ректор университета Алтынбаш в Стамбуле Чагры Эрхан в в интервью «Лента. ру».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства», — отметил Чагры Эрхан.

По мнению турецкой стороны, только такой формат может привести стороны конфликта к компромиссному решению по мирному урегулированию. Предполагается, что встреча украинского и российского лидеров может состояться в апреле в Стамбуле.

Советник турецкого лидера уточнил, что о том, получится ли у Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского, пока судить сложно. Нужно принимать во внимание, что на президента Турции оказывается политическое давление со стороны США и Великобритании, которые заинтересованы в продолжении конфликта и препятствуют любой возможности мирного урегулирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский лидер Зеленский не считает возможным вести переговоры с Россией.

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