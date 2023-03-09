Белфаст, Великобритания, 9 марта, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Генеральный консул КНР в городе Белфаст (Британия) Чжан Мэйфан считает, что статья американской газеты The New York Times о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» внесла некоторый «хаос» в ситуацию с расследованием диверсий. Об этом она написала в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

В указанной публикации говорится, что, согласно «новым разведывательным данным», к подрыву «Северных потоков» может быть причастна некая «проукраинская группировка». Вместе с тем, по мнению дипломата, эта статья не повлияла на общественное мнение.

«Это не смогло убедить общественность, поскольку кто-то задался вопросом: «Группировка называется администрацией (президента США Джо) Байдена?» — отметила консул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели немецкой еженедельной газеты Die Zeit подвергли критике версию о причастности некой «проукраинской группировки» к ЧП на «Северных потоках». Многие из них допустили, что эта «утечка разведданых» могла быть направлена на отвлечение общественности от расследования американского журналиста Сеймура Херша, который привел доказательства участия США в терактах на газопроводах.