Эксперт по персоналу напомнила гражданам РФ о семи нерабочих днях в период майских праздников

Москва, , 06:05 — REGNUM Семь нерабочих дней ожидают граждан России в период майских праздников. Об этом напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа. ру Юлия Санина в беседе с РИА Новости.

Календарь Hlebushek

«На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая», — уточнила Санина.

Также эксперт напомнила, что правительством России установлены три дня в 2023 году, когда перед праздниками рабочий день официально сокращается на один час. Эти дни — 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Следовательно, перед майскими праздниками официально сокращённых рабочих дней не предусмотрено.

Санина пояснила, что работодатель может по своему желанию сам установить сокращённый рабочий день перед праздниками. Официально ни 28 апреля перед чередой выходных дней к Празднику весны и труда, ни 5 мая перед Днём Победы не будут сокращены.

Следующие после майских праздников «длинные выходные» ожидаются в июне в связи с празднованием Дня России.