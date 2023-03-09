Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о своей полной поддержке всех действий оппозиции в Грузии

Тбилиси, , 06:05 — REGNUM Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил полную поддержку действиям грузинской оппозиции, сообщает 9 марта телеканал «Мтавари архи».

Андерс Фог Расмуссен World Economic Forum

Расмуссен назвал поведение грузинских оппозиционеров полным «огромного мужества».

«Моя полная поддержка всем, кто протестует против попыток ограничения свободы СМИ и гражданского общества в Грузии. Мы должны поддерживать тех, кто борется за будущее, основанное на свободе и демократии», — сказал Расмуссен.

Напомним, что действия грузинской оппозиции уже поддержал ряд официальных лиц в США, НАТО и Евросоюзе. Среди выступивших в поддержку оппозиции, в частности, были представитель Госдепа Нед Прайс, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

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