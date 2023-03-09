Тбилиси, 9 марта 2023, 06:05 — REGNUM Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил полную поддержку действиям грузинской оппозиции, сообщает 9 марта телеканал «Мтавари архи».

Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен
World Economic Forum

Расмуссен назвал поведение грузинских оппозиционеров полным «огромного мужества».

«Моя полная поддержка всем, кто протестует против попыток ограничения свободы СМИ и гражданского общества в Грузии. Мы должны поддерживать тех, кто борется за будущее, основанное на свободе и демократии», — сказал Расмуссен.

Напомним, что действия грузинской оппозиции уже поддержал ряд официальных лиц в США, НАТО и Евросоюзе. Среди выступивших в поддержку оппозиции, в частности, были представитель Госдепа Нед Прайс, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

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