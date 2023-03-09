NYT: Пентагон блокирует передачу в Гаагский суд материалов, собранных спецслужбами США против России

Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Министерство обороны США блокирует передачу американской администрацией в Международный уголовный суд в Гааге материалов, касающихся специальной военной операции России, сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об информации, якобы собранной спецслужбами Соединенных Штаты. По сведениям источников, Пентагон сопротивляется этим шагам, опасаясь судебных прецедентов, при которых суд будет привлекать к ответственности американских граждан.

В статье сказано, что передачу материалов продвигают большая часть Белого дома, а также Госдепартамент США и минюст страны. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что международный трибунал Запада против России по конфликту на Украине является абсолютно нелегитимной пропагандистской площадкой против Москвы. Он отметил, что эта инициатива не имеет юрисдикции в отношении РФ.