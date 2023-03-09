Вашингтон, 9 марта, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Министерство обороны США блокирует передачу американской администрацией в Международный уголовный суд в Гааге материалов, касающихся специальной военной операции России, сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Речь идет об информации, якобы собранной спецслужбами Соединенных Штатов. По сведениям источников, Пентагон сопротивляется этим шагам, опасаясь судебных прецедентов, при которых суд будет привлекать к ответственности американских граждан.

В статье сказано, что передачу материалов продвигает большая часть Белого дома, а также Госдепартамент США и минюст страны. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что международный трибунал Запада против России по конфликту на Украине является абсолютно нелегитимной пропагандистской площадкой против Москвы. Он отметил, что эта инициатива не имеет юрисдикции в отношении РФ.