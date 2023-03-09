Вашингтон, 9 марта, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Республиканцев из Палаты представителей Конгресса США пристыдил глава Белого дома Джозеф Байден за критику действий полиции, защищавшей Капитолий при штурме в 2021 году. Об этом 8 марта политик написал в своём Twitter.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия

«Я надеюсь, что республиканцам в Палате представителей стыдно за то, что было сделано ими с целью подрыва доверия к нашим полицейским», — указал Байден.

Американский лидер напомнил, что в ходе штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были ранены более 140 сотрудников полиции. Глава Белого дома поддержал полицейских и возмутился тем, что кто-то сомневался в выполнении ими своего служебного долга.

«Как кто-то может посметь отрицать или усомниться в том, через что они прошли?» — написал президент США.

Напомним, сотрудники полиции Капитолия опубликовали накануне письмо-опровержение материала, вышедшего на телеканале Fox News. В сюжете утверждалось, что сотрудники полиции, охранявшие Капитолий, не противостояли штурмовавшим здание Конгресса сторонникам Трампа, а напротив, помогали им. Телеканал отметил, что вывод был сделан на основе анализа более 40 тыс. часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день штурма. Уточнялось, что записи с камер журналистам передал спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.