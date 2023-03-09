* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 9 марта, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Позором и прославлением нацизма назвал посол России в США Анатолий Антонов факт награждения в Белом доме Юлии Паевской (позывной «Тайра»), члена украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление российский дипломат сделал 9 марта, комментируя прошедшую церемонию награждения.

Цитата из видео «Тайра обмен | На кого обменяли Юлию Паевскую? | Комментарий Кадырова» «Парамедик Тайра»

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным «Тайра» — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — сказано в заявлении Антонова.

Российский дипломат указал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чей официальный символ — знак одной из дивизий СС гитлеровской Германии. Дипломат напомнил, что в 2019 году конгрессмены в США требовали включить данное военное формирование в список террористических организаций.

Антонов сделал вывод, что США готовы прославлять нацизм только ради того, чтобы «насолить» России. По мнению российского посла, американским политикам из правящих кругов должно быть стыдно перед советскими и американскими ветеранами Второй мировой войны, которые ценой своих жизней избавляли мир от «коричневой чумы» фашизма.

Напомним, Паевской в Международный женский день была присуждена награда International Women of Courage Award — международная премия «Женщинам за отвагу». Награду ей вручали госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.