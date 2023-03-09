Вашингтон, 9 марта, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Немецкие следователи практически полностью отказались от начальной версии о причастности России к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Кроме того, по информации американских журналистов, не верят в ответственность российской стороны и власти США. В публикации также сказано, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) еще в июне–июле 2022 года якобы предупреждало коллег из Германии и других стран Европы о подготовке украинскими гражданами теракта на указанных газопроводах.

В разосланном уведомлении якобы содержалась информация о трех выходцах с Украины, которые пытались взять в аренду морские суда в государствах, граничащих с Балтийским морем, в том числе и в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times опубликовала разведывательную информацию, в соответствии с которой подрывы на «Северных потоках» могла совершить некая проукраиснкая группировка. В публикации также отмечалось, что США так и не смогли доказать причастность России к диверсиям.