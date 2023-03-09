Офицер с позывным Саймон: войска РФ начали занимать Красногоровку, откуда ВСУ ведут обстрел Донецка

Красногоровка, ДНР, , 04:55 — REGNUM Части Первого армейского корпуса российской армии начали постепенно занимать Красногоровку — город, откуда украинская армия часто ведёт обстрел Донецка. Об этом 9 марта сообщил российский офицер с позывным Саймон в беседе с РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«По окраинам Красногоровки отработали «Грады» и «Солнцепеки». На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — уточнил российский офицер.

Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» используется для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, а также разрушения укреплений. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» используется для поражения открытой и укрытой живой силы. Комбинированное использование двух этих систем позволяет расчистить путь для наступления российских войск.

Со стороны Красногоровки украинские войска постоянно ведут обстрел столицы ДНР города Донецка. Так 6 марта отсюда было выпущено десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, 1 марта из Красногоровки было зафиксировано три обстрела Петровского и Кировского районов Донецка с применением 20 ракет РСЗО, а также снарядов калибром 155 мм.