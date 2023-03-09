Вашингтон объяснил очередные санкции против Ирана нарушениями прав иранских женщин

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Американские власти ввели санкции в отношении ряда официальных лиц и компаний Ирана причастных к серьёзным нарушениям прав женщин, сообщает 8 марта министерство финансов США.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведение санкций было приурочено к Международному женскому дню и скоординировано с союзниками США — Европейским Союзом, Великобританией и Австралией.

«США вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживают женщин Ирана, которые выступают за основные свободы перед лицом жестокого режима, который обращается с женщинами как с гражданами второго сорта и пытается любыми средствами подавить их голоса. Мы продолжим принимать меры против режима, который увековечивает жестокое обращение и насилие в отношении своих собственных граждан, особенно женщин и девочек», — заявил заместитель министра финансов США по разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.

Санкциям подверглись главнокомандующий иранской армией Сайед Абдолрахим Мусави, генерал Корпуса стражей исламской революции, высокопоставленный чиновник генпрокуратуры Ирана, двое начальников тюрем, а также три иранские компании.

Напомним, что массовые антиправительственные выступления в Иране в сентябре 2022 года начались после того, как в полицейском участке при не до конца выясненных обстоятельствах погибла молодая женщина Махса Амини.

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