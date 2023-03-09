Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Резолюцию, согласно которой американские войска должны быть выведены с территории Сирии, отклонила палата представителей Конгресса США. Об этом 8 марта свидетельствуют результаты голосования.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ с призывом к администрации Белого дома вывести все войска США с территории Сирии поддержали лишь 103 конгрессмена, против выступил 321 законодатель. Таким образом, по итогам голосования резолюция была отклонена.

Инициатива была представлена в феврале текущего года конгрессменом Мэттом Гетцем, республиканцем от штата Флорида. Он указал, что Конгресс не давал одобрения на применение американских сил на территории Сирии.

Гетц отметил, что США не ведут войну как против Дамаска, так за него, поэтому совершенно неясно, по какой причине там проводятся опасные военные операции с участием американских сил.

В резолюции отмечалось, что войска США должны быть выведены с территории Сирии не позднее, чем через 180 дней после принятия документа. Прогрессивная фракция палаты представителей накануне активно агитировала конгрессменов принять резолюцию, при этом в течение последних нескольких лет аналогичные документы неоднократно отклонялись обеими палатами Конгресса США.