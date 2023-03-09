Минобороны России объявило об уничтожении за сутки на донецком направлении более 180 военных ВСУ

Москва, , 04:22 — REGNUM Южная группировка российских войск за сутки уничтожила более 180 военнослужащих ВСУ в боях на донецком направлении, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российские силы применили против противника артиллерию, а также армейскую и оперативно-тактическую авиацию. Кроме живой силы, ВСУ потеряло два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную гаубицу «Акация» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы России провели под Донецком успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Проверка боевых возможностей вооружения проводилась на беспилотном летательном аппарате DJI Mavic Pro.