В центре Тбилиси снова продолжаются столкновения между оппозицией и полицейским спецназом

Тбилиси, , 04:35 — REGNUM В центре грузинской столицы вновь возобновились столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает 9 марта телеканал «Мтавари архи».

Протест в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Полицейский спецназ активно применяет резиновые пули, водомёты, слезоточивый и перцовый газ.

Оппозиционеры, не выдержав натиска полиции, разбегаются, но спустя некоторое время снова подходят к зданию грузинского парламента. Полицейские задерживают наиболее активных участников беспорядков, но это пока не помогает разрядить обстановку в центре Тбилиси.

Некоторое время назад, демонстранты прямо перед парламентом перевернули, а затем подожгли полицейскую автомашину. По проспекту Руставели ездят кареты скорой помощи, забирая в больницы пострадавших в столкновениях.

Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались вечером 7 марта и продолжались до глубокой ночи. Вечером 8 марта они возобновились вновь.

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