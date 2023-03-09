Грозный, 9 марта, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 8 марта в своем телеграм-канале видеозапись, на которой показаны десять пленных украинских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он отметил, что их удалось взять в плен благодаря успешному наступлению российских войск, в ходе которого было занято несколько укрепрайонов ВСУ. На кадрах командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что в штурме принимали участие бойцы его подразделения и военнослужащие Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

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Кадыров в свою очередь также подчеркнул, что «желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников» в последнее время становится меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова рассказала, что оказавшиеся в плену украинские военнослужащие не хотят, чтобы их вносили в списки для обмена пленными.