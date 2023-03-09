Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины

Киев, , 03:40 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом 9 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Начиная с 01:52 мск воздушная тревога объявлялась сначала в центральных регионах Украины, затем в восточных и в западных областях. На настоящий может режим воздушной тревоги действует на всей территории страны. Гражданам рекомендуют проследовать в укрытия.

Также сообщается, что в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях зафиксировано появление БПЛА. Системы ПВО работают на территории Черниговской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в семи регионах центральной части Украины.

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