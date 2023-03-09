Командующий NORAD дал чрезвычайно хорошие характеристики российской ракете «Сармат»

Москва, , 03:52 — REGNUM Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высшей степени боеспособна. Об этом заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк на слушаниях в Конгрессе США.

Пуск ракеты «Сармат» Министерство обороны России

«В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», — сказал ван Херк.

Генерал также отметил испытания российской атомной подлодки «Белгород», имеющей на вооружении торпеды «Посейдон», с помощью которых можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. «И держать Родину под угрозой», — сказал ван Херк.

Он также заявил, что североамериканский континент, кроме того, способны поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Напомним, что 23 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2023 году. «Сармат» имеет дальность полёта 18 000 км.

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