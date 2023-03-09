Москва, 9 марта, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высшей степени боеспособна. Об этом заявил глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк на слушаниях в Конгрессе США.

Министерство обороны России Пуск ракеты «Сармат»

«В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», — сказал ван Херк.

Генерал также отметил испытания российской атомной подлодки «Белгород», имеющей на вооружении торпеды «Посейдон», с помощью которых можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. «И держать Родину под угрозой», — сказал ван Херк.

Он также заявил, что североамериканский континент, кроме того, способны поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Напомним, что 23 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2023 году. «Сармат» имеет дальность полёта 18 000 км.