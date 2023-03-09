В США назвали конфликт на Украине тектоническим событием, перекраивающем отношения России с миром

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Конфликт на Украине назван событием тектонических масштабов, перекраивающим отношения России с внешним миром в опубликованной 8 марта разведслужбами США ежегодной оценке угроз и вызовов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, несмотря на все предпринятые санкционные меры, Россия продолжает оставаться для США одним из самых значительных и при этом всё менее предсказуемым вызовом на ближайшее десятилетие в ключевых сферах.

Боевые действия России на территории Украины обозначены как «тектоническое событие», которое заставляет переосмыслить отношения России со странами мира и полностью перекроить их.

«Эскалация конфликта в военную конфронтацию между Россией и Западом несет беспрецедентные риски, с которыми мир не сталкивался в течение десятилетий», — отмечается в документе.

В свете происходящих событий предлагается принимать меры с целью уменьшения напряженности и поиска дипломатического решения конфликта, чтобы в дальнейшем избежать потенциально опасных последствий для мира в целом.

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