Вашингтон, 9 марта, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Антироссийские западные санкции подействовали на экономику России как бодрящий душ, подстегнув процесс импортозамещения в стране, говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа», — сказано в тексте, опубликованном газетой «Коммерсантъ».

Дипломат отметил, что Россия может благодарить авторов санкций. Он пояснил, что ограничения привели к осознанию Москвой вреда от излишней зависимости от зарубежных поставщиков.

Антонов также уточнил, что это дало толчок для опережающего импортозамещения, особенно в сфере новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что санкции против России приводят к некоторым сложностям, но делают страну в чем-то сильнее.