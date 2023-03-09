Американский генерал заявил о развёртывании к концу 2023 года первой батареи гиперзвуковых ракет

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Первая батарея американских гиперзвуковых ракет большой дальности будут развёрнута к концу этого года. Об этом заявил начальник Стратегического командования США генерал Энтони Коттон на слушаниях в Конгрессе.

Энтони Коттон U.S. Strategic Command

«В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС», — сказал Коттон.

Генерал отметил, что разработка и развёртывание гиперзвуковых ракет являются приоритетом для американского военного командования.

Напомним, что США рассчитывают получить морские гиперзвуковые ракеты к 2027 году. Дальность их полёта превышает 2775 км.

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