В Сети опубликовали видео с бегством граждан на машинах из Грузии в Россию через КПП «Верхний Ларс»

Тбилиси, , 03:02 — REGNUM Видеозапись с кадрами бегства людей на автомобилях из Грузии в Россию через пограничный пункт «Верхний Ларс» появилась в социальных сетях, сообщает RT.

Верхний Ларс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Очередь на въезд в Россию с КПП «Верхний Ларс»

Ранее стало известно, что на грузинско-российской границе скопилась очередь из желающих покинуть указанную закавказскую республику из-за происходящих в Тбилиси беспорядков.

В сентябре 2022 года после объявления в России частичной мобилизации КПП «Верхний Ларс» стал одним из мест, через которые массово выезжали лица, желающие срочно покинуть территорию Россию. Этот пограничный пункт находится на Военно-Грузинской дороге.

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