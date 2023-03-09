Тбилиси, 9 марта, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами бегства людей на автомобилях из Грузии в Россию через пограничный пункт «Верхний Ларс» появилась в социальных сетях, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3787408" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее стало известно, что на грузинско-российской границе скопилась очередь из желающих покинуть указанную закавказскую республику из-за происходящих в Тбилиси беспорядков.

В сентябре 2022 года после объявления в России частичной мобилизации КПП «Верхний Ларс» стал одним из мест, через которые массово выезжали лица, желающие срочно покинуть территорию Россию. Этот пограничный пункт находится на Военно-Грузинской дороге.