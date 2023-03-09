Разведка США оценивает ядерное оружие, имеющееся у России, как самое мощное в мире

Москва, , 03:17 — REGNUM Российский ядерный арсенал является самым мощным в мире. Об этом говорится в ежегодном докладе Национальной разведки США, посвящённом угрозам и вызовам.

Межконтинентальные ракеты РС-24 Ярс kremlin.ru

По данным американской разведки, Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия. Москва расширяет и модернизирует свои возможности в сфере ядерного оружия.

Как считают в Вашингтоне, Россия совершенствует не только межконтинентальные баллистические ракеты и подводные средства доставки, но и «нестратегические системы», которые позволяют нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.

«Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников», — говорится в докладе американской разведки.

Напомним, что Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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