Киев, 9 марта, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в семи областях центральной части Украины. Об этом 9 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В период с 01:52 по 02:08 мск воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Киевской областях, а также в столице Украины городе Киеве. Кроме того, сигнал воздушной тревоги прозвучал на оккупированной Киевом части территории Запорожской области.

Также сообщается, что в оккупированном украинской властью городе Херсоне слышны взрывы, а в Полтавской, Сумской и Черкасской областях зафиксированы звуки, характерные для российских БПЛА «Герань-2».

Граждан призвали проследовать в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сигналах воздушной тревоги, прозвучавших на всей территории Украины.