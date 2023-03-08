Вашингтон, 9 марта, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Американские власти получили судебный ордер на арест самолета, принадлежащего компании «Роснефть», сообщает министерство юстиции США.

Дядя Сэм

«США выдали… ордер на арест принадлежащего компании «Роснефть» самолета Boeing 737-7JU… Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест, установив возможную причину, согласно которой самолет подлежал аресту на основе нарушений закона об экспортном контроле и последних санкций против России», — говорится в заявлении минюста США.

По мнению Вашингтона, антироссийские санкции запрещают самолетам, произведенным в США, летать в Россию без наличия действующей лицензии. Поэтому такие самолёты должны быть подвергнуты аресту.

Boeing 737-7JU «Роснефти» сейчас находится в России. Его предположительная стоимость оценивается в $25 млн.

Напомним, что Запад ввёл антироссийские санкции в том числе и против сектора гражданской авиации. Так, США, Канада и ЕС закрыли своё воздушное пространство для полётов самолётов из России.