Вашингтон, 9 марта, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Россия по-прежнему является ключевым соперником США в космосе, несмотря на действие антироссийских санкций, сообщается в ежегодном докладе американского разведсообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Авторы документа полагают, что мощь космической сферы РФ и реализация «долгосрочных целей» страны в космосе могут пострадать из-за санкционных ограничений, «множества проблем в космическом секторе» и «конкуренции за ресурсы», в которую якобы вовлечены различные ведомства.

В докладе также выдвигается прогноз, согласно которому Россия, скорее всего, решит сосредоточиться на развитии космических средств связи, геолокацонных систем и разведки из-за их критического значения для безопасности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля новый командующий Космическими войсками США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн заявил, что Китай и Россия представляют для Соединенных Штатов серьезную угрозу в космосе.