Разведка США указала, когда начнёт ощущаться эффект от частичной мобилизации в России

Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Эффект от частичной мобилизации, проведённой в России, начнёт ощущаться весной-летом текущего года в ходе спецоперации на Украине. Такие данные приводит американское разведсообщество в ежегодном отчёте, который был опубликован 8 марта в связи со слушаниями в спецкомитете по разведке сената Конгресса США,

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться лишь весной и летом», — указано в документе, распространенном от имени аппарата главы национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, выступая на слушаниях в сенате Конгресса, Хейнс сделала предположение, что Россия может отказаться от наступательных операций и перейти к обороне уже занятых территорий в случае, если не будут налажены поставки боеприпасов из-за рубежа и не будет проведён ещё один этап мобилизации. По мнению Хейнс, Россия скорее всего не сможет в текущем году «взять под контроль всю территорию Донбасса».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне не считают, что Россия хочет военного конфликта со странами НАТО и США, однако в американской службе разведки допускают высокие риски угрозы этого военного противостояния.

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