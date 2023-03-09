Глава парламента Грузии Папуашвили призвал к спокойствию митингующих в Тбилиси

Тбилиси, , 02:07 — REGNUM Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили обратился к митингующим в Тбилиси с призывом соблюдать спокойствие, сообщает 9 марта грузинский телеканал «Имеди».

Шалва Папуашвили parliament.ge

«Я обращаюсь к гражданам, собравшимся у парламента, чтобы они оставались в рамках мирного собрания. Мы видим, что, к сожалению, радикальная оппозиция своими заявлениями и планами старается всячески обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона, и за этим мы наблюдаем в прямом эфире», — сказал Папуашвили.

Папуашвили обвинил оппозицию в том, что она умышленно вводит людей в заблуждение с помощью пропаганды. По его словам, в законах об иноагентах, которых оппозиция называет «русскими законами», содержатся совершенно правильные идеи. Граждане Грузии, считает он, имеют право знать о финансировании политических партий из-за рубежа и о доходах политических деятелей.

Напомним, что 8 марта в Тбилиси продолжились ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, выступающими против принятия законов об иноагентах.

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