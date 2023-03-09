За прошедшие сутки ВСУ обстреляли три населённых пункта в ДНР, были ранены семь мирных жителей

Донецк, , 01:40 — REGNUM За прошедшие сутки было зафиксировано 17 случаев обстрела территории ДНР со стороны украинских войск. Об этом 9 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На донецком направлении украинские войска совершили семь обстрелов из РСЗО калибром 122 мм и артиллерии калибром155 мм, на горловском направлении зафиксировано десять обстрелов из артиллерии калибром 155 мм. Всего было выпущено 93 единицы различных боеприпасов.

Под огнем ВСУ оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Пролетарский районы).

В результате обстрелов получили ранения семь гражданских лиц, в том числе двое детей 2009 и 2011 годов рождения. Повреждения получили восемь домостроений в Пролетарском и Киевском районах Донецка, а также объект гражданской инфраструктуры — «Детский социальный центру администрации города Донецка» — здесь проживают дети от семи до 18 лет, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

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