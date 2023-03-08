Донецк, 9 марта, 2023, 01:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки было зафиксировано 17 случаев обстрела территории ДНР со стороны украинских войск. Об этом 9 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении украинские войска совершили семь обстрелов из РСЗО калибром 122 мм и артиллерии калибром 155 мм, на горловском направлении зафиксировано десять обстрелов из артиллерии калибром 155 мм. Всего было выпущено 93 единицы различных боеприпасов.

Под огнем ВСУ оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Пролетарский районы).

В результате обстрелов получили ранения семь гражданских лиц, в том числе двое детей 2009 и 2011 годов рождения. Повреждения получили восемь домостроений в Пролетарском и Киевском районах Донецка, а также объект гражданской инфраструктуры — «Детский социальный центр администрации города Донецка» — здесь проживают дети от семи до 18 лет, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах.