Тбилиси может лишиться значительной части помощи ЕС из-за принятия законов об иноагентах

Тбилиси, , 01:42 — REGNUM Грузия может лишиться значительной части поддержки Европейского Союза. Об этом заявил 8 марта депутат Европарламента и заместитель главы Европейской народной партии Зигфрид Мурешан в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Зигфрид Мурешан European Parliament

По словам Мурешана, принимаемые в Грузии законы об иноагентах являются запугиванием гражданского общества и абсолютно не соответствуют европейским стандартам. Мурешан подчеркнул, что шаги грузинских грузинские властей противоречат европейскому курсу страны.

Евродепутат считает, что действия, осуществляемые грузинскими властями, не пользуются поддержкой грузинского народа. Он заявил, что в дальнейшем Тбилиси может потерять значительную часть поддержки ЕС, а Брюссель будет помогать тем странам, которые будут соблюдать свои обязательства перед Евросоюзом, таким как, например, Молдавия.

Напомним, что в Европейском союзе уже выступили с резкой критикой грузинских законов об иноагентах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал их «очень плохими для Грузии и её народа».

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