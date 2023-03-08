Тбилиси, 9 марта, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Грузия может лишиться значительной части поддержки Европейского союза. Об этом заявил 8 марта депутат Европарламента и заместитель главы Европейской народной партии Зигфрид Мурешан в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

European Parliament Зигфрид Мурешан

По словам Мурешана, принимаемые в Грузии законы об иноагентах являются запугиванием гражданского общества и абсолютно не соответствуют европейским стандартам. Мурешан подчеркнул, что шаги грузинских властей противоречат европейскому курсу страны.

Евродепутат считает, что действия, осуществляемые грузинскими властями, не пользуются поддержкой грузинского народа. Он заявил, что в дальнейшем Тбилиси может потерять значительную часть поддержки ЕС, а Брюссель будет помогать тем странам, которые будут соблюдать свои обязательства перед Евросоюзом, таким как, например, Молдавия.

Напомним, что в Европейском союзе уже выступили с резкой критикой грузинских законов об иноагентах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал их «очень плохими для Грузии и её народа».