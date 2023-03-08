Москва, 9 марта, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Минцифры России представило проект постановления, которое может обязать производителей смартфонов в полной мере внедрять в смартфоны и другие устройства на базе операционной системы Android магазин приложений RuStore, являющийся отечественным аналогом Google Play. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

В тексте говорится, что RuStore должен будет интегрироваться в устройства в той же степени, что и магазин от производителя или операционной системы. Ему должны быть предоставлены такие же системные разрешения, что имеют другие магазины.

Кроме того, у пользователей устройств должна быть возможность автоматического обновления программ через RuStore с беспрепятственной фоновой работой его служб для осуществления платежей и получения push-уведомлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в пресс-службе VK объявили, что в магазине приложений RuStore стали работать платные приложения.