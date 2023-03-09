Рига отдала Киеву подержанные автомобили, конфискованные у пьяных водителей
Рига, 9 марта 2023, 01:26 — REGNUM Латвия отправила Украине в качестве гуманитарной помощи несколько автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, сообщает 8 марта портал Delfi.
Всего на Украину было отправлено восемь весьма поддержанных легковых автомобилей. Их предварительная рыночная стоимость оценивается примерно в €18 500.
Предположительно, эти автомобили будут переданы частям ВСУ, а также украинским медицинским организациям.
Напомним, что по латвийским законам, у водителей, находившихся за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, можно конфисковать автомобили.