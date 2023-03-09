Власти Львовской области продолжили борьбу с памятниками павшим советским воинам

Львов, Украина, , 00:59 — REGNUM За прошедшую неделю шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, снесли власти Львовской области Украины. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба областной администрации.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что памятники были демонтированы в Стрыйском и Самборском районах Львовской области. В частности, два памятника были демонтированы в Стрыйском районе на территории сёл Сулятичи и Заречье. В Самборском районе два памятника советским воинам-освободителям были снесены в сёлах Стрелки и Топельница, в селе Луки демонтирован памятник летчику Городенцеву, а в посёлке Борыня разрушили один из памятников, входящих в мемориальный комплекс «Слава героям».

Напомним, в 2015 году в на Украине был принят закон о декоммунизации, после чего борьба с советскими и российскими памятниками усилилась и ускорилась. Власти страны снесли к началу 2022 года более 2,5 тыс. памятников, в том числе памятники Александру Пушкину, Александру Суворову. Также были изменены названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году эта борьба лишь активизировалась. Только в Киеве в рамках так называемой масштабной кампании по «дерусификации» и «десоветизации» запланировано снести 296 объектов, связанных с СССР или Россией: это 95 памятников и 201 доска или элемент отделки.

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