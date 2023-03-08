Тбилиси, 9 марта, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Сотрудники Конституционного суда Грузии опубликовали обращение, в котором назвали принятие законопроектов об иноагентах противоречащим интересам грузинского государства, сообщает 8 марта телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

В обращении говорится о том, что интеграция Грузии в евроатлантические структуры является гарантией свободы и демократического развития государства и обязывает грузинское правительство в любое время действовать для обеспечения этой цели.

Подписавшие обращение считают, что принимаемые законопроекты об иноагентах стали причиной углубления поляризации общества в стране. В то же время, подчёркивается в обращении, отзывы «международных партнёров» Грузии в отношении законопроектов являются резко отрицательными.

«Указывая на несовместимость законопроектов с ценностями и основными принципами Европейского союза, мы считаем, что принятие упомянутых законопроектов противоречит интересам государства и наносит ущерб процессу интеграции Грузии в европейскую семью», — говорится в обращении.

Напомним, что в Грузии намерены принять законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Эти законы обязывают неправительственные организации, СМИ, юридические и физические лица, получающие финансирование из-за рубежа, официально заявлять об этом. За неисполнение законов предусматривается административная и уголовная ответственность.