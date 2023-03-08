Нью-Йорк, США, 9 марта, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Диверсии на участках газопровода «Северный поток» следует расследовать компетентным органам, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 8 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Так он оценил статью американкой газеты The New York Times о том, что к подрывам объектов якобы причастна некая «проукраинская группировка». Хак отметил, что в распоряжении ООН нет информации о ходе расследования ЧП на «Северных потоках».

Он отметил, что из-за этого организация не может давать оценку достоверности подобных сведений. Вместе с тем зампредставителя добавил, что попытки каких-либо сил взорвать критически важную инфраструктуру всегда вызывают беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы пока не смог найти ответственного за подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре 2022 года.