Донецк, 9 марта, 2023, 00:31 — ИА Регнум. До шести человек возросло число пострадавших при обстрелах украинских войск в городе Донецке. Об этом 8 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что под огнём украинских войск оказались Киевский и Пролетарский районы Донецка. ВСУ обстреливали город со стороны населённого пункта Красногоровка с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) боеприпасами калибром 122 мм. Отмечается, что ВСУ использовали фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, производства Словакии, они были переданы Украине странами, входящими в военный блок НАТО.

При обстрелах получили ранения шесть мирных жителей Донецка, в том числе дети 2009 и 2011 годов рождения. Кроме того, были повреждены жилые дома по десяти адресам, а также здание «Детского социального центра администрации города Донецка» — это сугубо гражданский объект, в котором проживают дети от 7 до 18 лет, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах.