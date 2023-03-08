Вашингтон, 9 марта, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал очевидной и неприкрытой ложью слова госсекретаря США Энтони Блинкена о причинах начала СВО. Об этом Слуцкий 8 марта написал в своём телеграм-канале.

president.gov.ua Энтони Блинкен

«Из нового в хрониках Империи лжи: госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает фактор угрозы расширения НАТО на Восток. Он настаивает: «Речь никогда не шла о расширении НАТО или об угрозе безопасности России». А причины украинского конфликта, в его интерпретации, кроются якобы в идее руководства России лишить независимости Украину. Полное зазеркалье. Говорить о том, что Соединённые Штаты переворачивают ситуацию с ног на голову, уже нет смысла. Слова Блинкена — очевидная и неприкрытая ложь», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что американских политиков не сдерживают ни признания их коллег о подготовке к войне с Россией чуть ли не с 2014 года, ни обнародованные на весь мир неоднократные предупреждения Москвы о недопустимости приближения НАТО к российским границам с предложением подписать соответствующие договоры.

«Империя лжи, как есть! И ее верные адепты во всей своей красе…» — подытожил Слуцкий.