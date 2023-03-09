Роскосмос: орбиту МКС подняли на 1,1 км для обеспечения посадки беспилотного корабля «Союз МС-22»

Москва, , 00:13 — REGNUM Орбита Международной космической станции (МКС) подверглась корректировке для создания баллистических условий с целью посадки беспилотного корабля «Союз МС-22», 8 марта сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

МКС NASA

В госкорпорации уточнили, что, согласно предварительным данным, средняя высота орбиты МКС над поверхностью Земли увеличилась на 1,1 км и достигла 419,3 км. Изменение производилось с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22». Их включали на 318 секунд.

В Роскосмосе также заявили, что «Союз МС-22» по планам должен будет прибыть на Землю в конце марта. Место посадки будет находиться к юго-востоку от города Джезказган (Казахстан).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта орбита МКС была скорректирована с целью уклонения от возможного столкновения с космическим мусором.