Тбилиси, 9 марта, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В НАТО выразили недовольство законами об иноагентах, которые намереваются принять в Грузии. Об этом 8 марта заявил на своей странице в Twitter спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«НАТО обеспокоена законопроектом, который был принят в первом чтении в Тбилиси. Для Грузии, а также для тех, кто хочет вступить в НАТО, важно обеспечить правильную структуру свободы СМИ и участия гражданского общества. Это — шаг назад и не приближает Грузию к цели евроатлантической интеграции», — написал Коломина.

Напомним, что ранее с осуждением грузинских законопроектов об иноагентах уже выступили представитель Госдепартамента США Нед Прайс и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.