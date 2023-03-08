В Сети опубликовали последнюю видеозапись от попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи

Донецк, , 23:53 — REGNUM Последняя видеозапись, которую сделал и отправил попавший под обстрел в ДНР рэпер Птаха (сценический псевдоним Давида Нуриева), была распространена ТАСС.

Птаха Platonova Alina

На опубликованном видео слышны выстрелы. В начале можно увидеть человека с автоматом, а через несколько секунд устройство, на которое велась запись, резко изменило свое положение, и изображение стало размытым.

Видео: pr-сопровождение Давида Нуриева

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта представитель силовых ведомств ДНР заявил ТАСС о том, что рэпер Птаха приехал с концертом к военнослужащим в прифронтовую зону в ДНР и попал под обстрел со стороны украинских войск.

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