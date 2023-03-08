Донецк, 8 марта, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Последняя видеозапись, которую сделал и отправил попавший под обстрел в ДНР рэпер Птаха (сценический псевдоним Давида Нуриева), была распространена ТАСС.

Platonova Alina Птаха

На опубликованном видео слышны выстрелы. В начале можно увидеть человека с автоматом, а через несколько секунд устройство, на которое велась запись, резко изменило свое положение, и изображение стало размытым.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта представитель силовых ведомств ДНР заявил ТАСС о том, что рэпер Птаха приехал с концертом к военнослужащим в прифронтовую зону в ДНР и попал под обстрел со стороны украинских войск.