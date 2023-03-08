Саломе Зурабишвили: пусть власти воздерживаются от любого применения силы

Тбилиси, , 23:18 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала грузинские власти не применять силы в отношении несогласных с принятием законопроектов об иноагентах. Об этом Зурабишвили, находящаяся в США, 8 марта заявила в эфире CNN.

Саломе Зурабишвили president.gov.ge

«Пусть власти поймут, что у них последний шанс ликвидировать дистанцию с населением, которая все увеличивалась и увеличивалась. У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что ранее президент Грузии фактически высказалась в поддержку протестующих. Кроме того, она заявила о прекращении своего визита в США в связи с событиями в Тбилиси.

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