Тбилиси, 8 марта, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала грузинские власти не применять силы в отношении несогласных с принятием законопроектов об иноагентах. Об этом Зурабишвили, находящаяся в США, 8 марта заявила в эфире CNN.

president.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Пусть власти поймут, что у них последний шанс ликвидировать дистанцию с населением, которая всё увеличивалась и увеличивалась. У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что ранее президент Грузии фактически высказалась в поддержку протестующих. Кроме того, она заявила о прекращении своего визита в США в связи с событиями в Тбилиси.