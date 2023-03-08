Разведка США предупредила о вероятной угрозе возникновения новых пандемий

Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Угроза возникновения новых разрушительных пандемий остаётся актуальной для всего мира. Об этом сказано в представленном 8 марта ежегодном докладе разведки США, посвящённом угрозам, с которыми сталкивается и может столкнуться страна.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны по всему миру остаются перед угрозой возникновения или введения новых патогенов, которые могут привести к новой разрушительной пандемии», — такое утверждение приводится в докладе американского разведсообщества.

Кроме того, указывается, что в разведсообществе рассматриваются две версии происхождения коронавируса, ставшего причиной пандемии. Обе теории признаны рабочими, но широкого консенсуса ни по одной из них в разведсообществе США нет.

При этом американская разведка настаивает на том, что «пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии». По мнению разведсообщества, для установления точной причины появления коронавируса необходимо тесное сотрудничество со специалистами из Китая.

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