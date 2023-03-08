В Херсонской области усилят ПВО и ужесточат контроль на блокпостах — Владимир Сальдо

Геническ, Херсонская область, , 23:17 — REGNUM В Херсонской области будет усилена система противовоздушной обороны, что позволит сократить число обстрелов со стороны Украины. Об этом 8 марта заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала Таврия.

Зенитный комплекс «Панцирь» Vitaly V. Kuzmin

По словам Сальдо, система ПВО усиливается, чтобы минимизировать точное попадание снарядов в объекты.

Он также подчеркнул, что спецподразделение ПВО занимается дезактивацией снарядов, в том числе выпущенных из РСЗО HIMARS американского производства.

Сальдо заявил об ужесточении контроля на блокпостах за проезжающими людьми и автомобилями. Он подчеркнул, что будут жёстко пресекаться все попытки проникнуть на территорию региона со «злыми намерениями, чтобы нанести вред».

Напомним, что Россия контролирует 75% территории Херсонской области. Остальная её часть, включая и город Херсон, пока находится под контролем украинских властей.

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