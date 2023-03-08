Москва, 8 марта, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Мужчина пострадал от взрыва аэрозольного баллончика с бытовой химией на Липецкой улице в Москве. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Clker-Free-Vector-Images Аэрозоль

Взрыв в многоэтажном доме прогремел в 19:47 мск в квартире на первом этаже дома №14 на улице Липецкой. При взрыве пострадало остекление в двух комнатах квартиры, других повреждений не обнаружено.

По предварительным данным, причиной взрыва стал аэрозольный баллончик с бытовой химией, который взорвался из-за неосторожного обращения с ним. В результате взрыва последующего возгорания не произошло, аварийно-спасательные работы на месте происшествия не проводились.

При взрыве пострадал мужчина, он получил ожоги рук, лица и верхних дыхательных путей. Пострадавший был госпитализирован.